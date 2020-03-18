Білоруська федерації футболу відмовилась прислухатися до рекомендацій УЄФА.

Про це розповів колишній півзахисник Ювентуса і збірної Білорусі Сергій Алейніков.

"Ставлюся до такого рішення білоруської федерації футболу з деяким нерозумінням. Кому і що вона хоче довести? Турнір ж тільки починається. Цілком можна було прислухатися до рекомендацій УЄФА та відкласти перші матчі хоча б на пару тижнів.

А пускати глядачів - це просто безглуздя. Не можна ризикувати здоров'ям людей", - сказав Алейніков.