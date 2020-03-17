Президент ФК Інгулець Олександр Поворознюк підтримуємо позицію президента України щодо ситуації з поширенням коронавірусу.

Про це президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк заявив клубній прес-службі.

"Шановні вболівальники клубу Інгулець. Нам самим дуже прикро, що ми не можемо розпочати чемпіонат, але це не з нашої вини. Ми підтримуємо позицію президента України, ми підтримуємо позицію федерації футболу України з одної причини, адже Ваше здоров’я перш за все.

Я свято вірю у те, що рано чи пізно це закінчиться. Нам дадуть дограти чемпіонат і ми влітку разом з Вами будемо святкувати вихід футбольного клубу Інгулець до УПЛ. Ми все зробимо для того, щоб Ви хворіли, то хворіли тільки Інгульцем", – зазначив Поворознюк.