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Маркевич: Шевченко не покине збірну України

Сьогодні 21:09 337 0
Тренерський склад залишиться
Маркевич: Шевченко не покине збірну України
#Маркевич, #Шевченко

Джерело - Експресо.

Андрій Шевченко не покине збірну України, після того як Євро перенесли на 2021-й рік.

Про це голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич заявив Футбол 24.

"Ну да, і тренерський склад залишиться. Степаненко встане на ноги. А за той рік, можливо, ще хтось із молодих підтягнеться до збірної. В Зорі, наприклад, є хороші пацани. Будемо сподіватися, що все це скоро закінчиться і наш клубний футбол повернеться на звичні рамки. Це зараз - найголовніше", - сказав Маркевич.

Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.

Нагадаємо, визначились нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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