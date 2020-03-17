Маркевич про перенесення Євро: За рік українські гравці не постаріють

Відомий тренер коментує рішення УЄФА перенести чемпіонат Європи

У 2021 році, можливо, ще хтось із молодих футболістів підтягнеться до збірної України, коли вона гратиме на Євро.

Про це фахівець Мирон Маркевич заявив в інтерв'ю Футбол24.

"За таких умов проводити Євро зараз - нереально. Потрібно стабілізувати ситуацію. Перенести турнір на наступний рік - найбільш правильне рішення. Як позначиться на силі збірної України? Побачимо. Давайте спочатку дочекаємося, щоб можна було спокійно тренуватися і грати у футбол. Щоб глядачі сиділи на трибунах. Тоді можна буде про щось говорити. Бо те, що ми мали зараз – то не футбол. Кому він потрібний? Звичайно, було б краще зіграти ще цього року. Команда перебувала на ходу. Ну але куди ти від цього подінешся? Є така специфічна ситуація - потрібно з неї виходити. Я не думаю, що за рік всі ці футболісти аж так сильно постаріють. З іншого боку, може це й добре. Бо зараз Ярмоленко тільки оговтується від травми. Зінченко повернеться в основний склад, Маліновський… Як то кажуть, все, що не стається – на краще", - сказав Маркевич.

Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.

Нагадаємо, визначились нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.