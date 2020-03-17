УАФ тимчасово переходить на дистанційний режим роботи

Дистанційний режим роботи триватиме до 3 квітня

Джерело - УАФ.

УАФ із 18 березня по 3 квітня поточного року Українська асоціація футболу переходить на дистанційний режим роботи.

Про це повідомляє прес-служба асоціації.

Будинок футболу буде зачинено на карантин протягом зазначеного періоду. Перебування в Будинку футболу працівників УАФ із 18 березня по 3 квітня дозволяється виключно на підставі графіка чергувань працівників або з дозволу керівництва УАФ.

Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.

Нагадаємо, визначились нові дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.