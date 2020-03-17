Чеферін: Перенесення Євро-2020 обходиться УЄФА дорогою ціною

Керівний орган європейського футболу УЄФА очолив процес і приніс найбільшу жертву.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін заявив в інтерв'ю прес-служби організації.

"Ми знаходимося біля керма спорту, якими живе і дихає величезна кількість людей, який був придушений цим невидимим противником, що швидко рухається. Саме в такі моменти футбольне співтовариство має проявити відповідальність, єдність, солідарність і альтруїзм.

Здоров'я уболівальників, персоналу і гравців повинно бути нашим пріоритетом номер один, і в цьому дусі УЄФА представив ряд варіантів, щоб змагання могли благополучно завершитися в цьому сезоні. Я пишаюся реакцією моїх колег по європейському футболу. Був справжній дух співпраці, і всі розуміли, що їм доводиться жертвувати чимось, щоб досягти найкращого результату.

Було важливо, щоб як керівний орган європейського футболу УЄФА очолив процес і приніс найбільшу жертву. Перенесення Євро-2020 обходиться УЄФА дорогою ціною, але ми зробимо все можливе, щоб забезпечити життєво важливе фінансування для широких мас, жінок. На футбол і на розвиток гри в наших 55 країнах це ніяк не вплине. Наша мета – принести прибуток на користь європейського футболу в цілому.

Футбол – це надихаюча і потужна сила в суспільстві. Думка про святкування загальноєвропейського фестивалю футболу на порожніх стадіонах з пустельними фан-зонами, в той час як континент знаходиться в ізоляції, – безрадісна, і ми не могли з нею погодитися, відзначаючи 60-річчя чемпіонату.

Деталі будуть опрацьовані в найближчі тижні, але основні принципи були узгоджені, і це важливий крок вперед. Ми всі показали, що є відповідальними лідерами. Ми продемонстрували солідарність і єдність. Мета більше за прибуток. Ми досягли цього сьогодні. Я хотів би подякувати ФІФА і її президенту Джанні Інфантіно, який заявив, що зробить все можливе, щоб цей новий календар запрацював. Перед обличчям цієї кризи футбол показав себе з відкритістю, солідарністю і терпимістю", - зазначив Чеферін.