Манчестер Юнайтед скасував тренування команди через коронавірус

Гравці отримали установки в домашніх умовах підтримувати форму

Манчестер Юнайтед скасував тренування основної команди в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Червоні дияволи планували відновити тренування у вівторок після двох вихідних, проте клуб прийняв рішення скасувати заняття на невизначений термін. Футболісти отримали установку підтримувати форму в домашніх умовах.

За останніми даними, у світі коронавірус підтверджений у 169 387 осіб. Померлих - 6513, видужали - 77 257.

Раніше, клуби Серії А не хочуть виплачувати зарплату під час зупинки сезону.