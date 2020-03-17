Гаттузо: Коронавірус перетворює наше життя у рутину

Головному тренеру Наполі Дженнаро Гаттузо психологічно складно переживати дивний досвід, з яким ми стикаємося через спалах коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв’ю Record.

"Ми переживаємо щось дивне, що перетворює наше життя у рутину. Морально це дуже складно. Неможливо вийти ввечері або піти у ресторан. Школи та інші заклади закриті. Уряд закрив усіх, і люди не можуть покинути будинок.

Був італійський комік Тото, який сказав щось на кшталт: Ми можемо бути шляхетними або бездомними, але кінець кінцем ми всі опинимося під одним землею. Це бридкий, тихий вірус. Багато заражених і навіть не знають цього", - зазначив Гаттузо.