Країна-господарка Євро-2020 просить УЄФА скасувати турнір

Доля турніру залежить від рішення УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Румунія закликала УЄФА скасувати Євро-2020, направивши офіційний запит.

Про це повідомляє журналіст Емануель Рошу.

BREAKING NEWS: The Romanian FA formally asks UEFA to CANCEL Euro 2020 ahead of tomorrow's meeting. pic.twitter.com/wLpUyLClNR — Emanuel Roşu (@Emishor) March 16, 2020

Саме в Бухаресті збірна України повинна провести на турнірі дві гри групового турніру 18 і 22 червня. УЄФА на завтрашніх зборах представників європейських федерацій підніме питання про проведення фінального турніру Євро-2020.Чиновники не виключають варіант з відстрочкою турніру на зиму.

Раніше, Італія просить перенести Євро-2020.