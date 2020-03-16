 Ще один футбольний чемпіонат зупинили через коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України не зіграє з Францією і Польщею
Сьогодні 19:09 6119
УЄФА може визнати чемпіонами ліг нинішніх лідерів, якщо турніри не поновляться
Сьогодні 16:40 1181
У Іспанії помер 21-річний тренер від коронавірусу
Сьогодні 15:11 4222
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським
Сьогодні 14:18 1971 1
УПЛ: Результати та як виглядає турнірна таблиця після 23 туру
Сьогодні 12:49 1093
Легендарний баскетболіст продає золоту олімпійську медаль задля благодійності
Сьогодні 12:14 506
Визначився найкращий гравець 23 туру УПЛ
Сьогодні 11:30 705
Лунін може покинути Реал
Сьогодні 11:15 3015
Ф’юрі може отримати 8 років дискваліфікації
Сьогодні 10:46 2028
В УПЛ назвали імовірність скасування чемпіонату
Сьогодні 10:16 1408
Блоги
Фабрегас не забив пенальті Кабальєро і подарував йому Range Rover
Фабрегас не забив пенальті Кабальєро і подарував йому Range Rover Valeriy Ruchka
Сьогодні 22:12 669
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:36 326
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:53 474
УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке
УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:43 573 1
Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш
Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:35 541
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:53 Футбол Ще один футбольний чемпіонат зупинили через коронавірус 59
23:39 Бокс МОК призупинив кваліфікаційний олімпійський турнір 162
23:25 Гандбол Федерація гандболу України зупинила сезон 143
23:10 Бокс Кличко: Наша сила більша за цей вірус 217
22:58 Інше 14-річний українець став чемпіоном Європи 480
22:50 Євро-2020 Країна-господарка Євро-2020 просить УЄФА скасувати турнір 653
22:40 Футбол Чемпіонат Угорщини призупинено через коронавірус 223
22:25 Футбол УЄФА не має права визначати чемпіонів країн 275
22:12 Блог Фабрегас не забив пенальті Кабальєро і подарував йому Range Rover 671
22:10 Євро-2020 Туреччина хоче прийняти Євро-2020 334
21:56 Хокей. УХЛ Білий Барс - Крижані Вовки 5:4. Огляд матчу 330
21:38 Хокей. УХЛ Білий Барс переміг Крижаних Вовків і вийшов до півфіналу плей-оф 357
21:23 Футбол Президент ПФЛ: Сподіваємося, що чемпіонат завершиться відповідно до календаря 387 2
21:10 Хокей Сезон в НХЛ може поновитися у квітні 407
20:55 Олімпійські ігри-2020 МОК виключив можливість проведення Олімпіади у Токіо без глядачів 427
20:40 Баскетбол Леброн Джеймс втік від коронавірусу у вигадану країну 670
20:25 Футбол Ковалець: Кирило з Грицуком створили хороший тандем 442
20:10 Біатлон Підгрушна: Я - лузер цього року 799
19:55 Футбол Ковалець: Карпати мають грати на патріотизмі 637
19:40 Футбол Руні: До футболістів в Англії поставилися як до морських свинок 501
19:36 Блог Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом 326
19:24 Футбол Ковалець: У Динамо поки що немає лідера 733
19:09 Футбол Збірна України не зіграє з Францією і Польщею 6119
18:54 Веслування Збірна України тренується і смажить шашлики в Італії 1004
18:53 Блог 100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен 474

Ще один футбольний чемпіонат зупинили через коронавірус

Сьогодні 23:53 59 0
Число тих, що заразилися коронавірусом в ПАР досягло більше шістдесяти
Ще один футбольний чемпіонат зупинили через коронавірус
#ПАР, #коронавірус

Джерело - iSport.ua.

Чемпіонат Прем'єр-ліги Південної Африки зупинять через пандемію коронавірусу. 

Про це керівник ліги Ірвін Хоза заявив в інтерв'ю The South African.

"Досить лише одного, щоб заразилися сотні людей. Дуже важливо, що ми прийняли рішення, яке в інтересах народу і гри", - зазначив Хоза.

Керівництво прийняло таке рішення через те, що в ПАР ввели надзвичайний стан. В африканській державі вже зареєстрували 61 випадок зараження. У країні вже заборонили публічні заходи чисельністю понад 100 осіб.

Нагадаємо,  клуби АПЛ виступають за дострокове завершення сезону.

Коментарі ()