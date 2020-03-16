Ще один футбольний чемпіонат зупинили через коронавірус

Число тих, що заразилися коронавірусом в ПАР досягло більше шістдесяти

Чемпіонат Прем'єр-ліги Південної Африки зупинять через пандемію коронавірусу.

Про це керівник ліги Ірвін Хоза заявив в інтерв'ю The South African.

"Досить лише одного, щоб заразилися сотні людей. Дуже важливо, що ми прийняли рішення, яке в інтересах народу і гри", - зазначив Хоза.

Керівництво прийняло таке рішення через те, що в ПАР ввели надзвичайний стан. В африканській державі вже зареєстрували 61 випадок зараження. У країні вже заборонили публічні заходи чисельністю понад 100 осіб.

Нагадаємо, клуби АПЛ виступають за дострокове завершення сезону.