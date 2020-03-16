Президент ПФЛ: Сподіваємося, що чемпіонат завершиться відповідно до календаря

Президент ПФЛ Сергій Макаров сподівається, що до кінця червня завершиться чемпіонат у Першій та Другій лігах.

Про це він заявив в ефірі програми Україна футбольна.

"Ситуація з поширенням коронавірусу розвивається досить швидко. Завтра чекаємо відеоконференції УЄФА з асоціаціями. Будуть обговорюватися останні події щодо коронавірусу. Чекаємо новин від УАФ і УЄФА. Якщо не дозволять продовжувати чемпіонат. Ми чекаємо завтрашнього дня. Половина областей закрита. Продовжувати чемпіонат, мабуть, не правильно. Ми готуємося до цього.

Прорахували варіанти і сподіваємося, що чемпіонат відновиться. Нам потрібно 13 ігрових днів - зіграти 11 турів і два дні для плей-оф. Щоб завершити чемпіонат наприкінці червня, то варто відновлювати чемпіонат не пізніше 6 травня. Карантин може продовжитися до 19 квітня. Якщо почнемо 25-26 квітня, то ми все встигнемо зіграти. У нас є час. Ми сподіваємося, що чемпіонат завершиться відповідно до календаря", - зазначив Макаров.