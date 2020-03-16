Ковалець: Кирило з Грицуком створили хороший тандем

Фахівець прокоментував матч Олександрія - Колос

Джерело - Чемпіон.

У другому таймі домашнього матчу з Колос добре зіграла олександрійська команда.

Про це фахівець Сергій Ковалець заявив в ефірі програми Футбольний формат.

"Заміни в Олександрії спрацювали. У першому таймі Колос перегравав Олександрію. Мій син Кирило добре вийшов на поле, забив. Кирило з Грицуком створили хороший тандем. Після перерви олександрійська команда добре виглядала. Заміни спрацювали. Ковалець і Задерака забили голи. Команди добре укомплектовані - дають шанс багатьом гравцям, проводячи ротацію", - зазначив Ковалець.

Раніше, Олександрія святкувала перемогу над Колосом.