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Ковалець: Кирило з Грицуком створили хороший тандем

Сьогодні 20:25 304 0
Фахівець прокоментував матч Олександрія - Колос
Ковалець: Кирило з Грицуком створили хороший тандем
#Ковалець, #Олександрія, #Колос

Джерело - Чемпіон.

У другому таймі домашнього матчу з Колос добре зіграла олександрійська команда. 

Про це фахівець Сергій Ковалець заявив в ефірі програми Футбольний формат.

"Заміни в Олександрії спрацювали. У першому таймі Колос перегравав Олександрію. Мій син Кирило добре вийшов на поле, забив. Кирило з Грицуком створили хороший тандем. Після перерви олександрійська команда добре виглядала. Заміни спрацювали. Ковалець і Задерака забили голи.

Команди добре укомплектовані - дають шанс багатьом гравцям, проводячи ротацію", - зазначив Ковалець.

Раніше, Олександрія святкувала перемогу над Колосом.

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