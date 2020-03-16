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Франков: Що у них коїться з компенсованим часом?

Сьогодні 17:40 412 1
Журналіст розкритикував роботу арбітра
Франков: Що у них коїться з компенсованим часом?
#Франков, #Динамо, #Десна

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру УПЛ Динамо - Десна арбітр Сергій Бойко вийняв скандальне рішення, компенсувавши тільки три хвилини.

Про це журналіст Артем Франков написав у Telegram.

"От не хочеться говорити про суддівство, але вони як самі нариваються... Зі скасуванням голу через ВАР розібралися, так? Офсайд.

Але що у них разом з усіма комп'ютерами та іншою лабудою коїться з компенсованим часом? Зверніть увагу на хронометраж моменту:

73.35 – зупинка гри після голу Старенького;

76.40 – Бойко нарешті вирушає до монітора подивитися повтор сам;

78.18 – гра поновлюється ударом від воріт.

Тобто робота ВАР тривала як мінімум 4 хвилини 43 секунди. Крім того, було ще дві заміни у Десни, а це за всіма канонами плюс хвилина.

І ось суддя Бойко після всього цього додає до основного часу матчу три (3) хвилини.

Запитання: де тут професіоналізм, де тут неупереджене ставлення та інші хвалені принади нашого футболу? Та що це взагалі таке, чорт забирай?! Як можна було не порахувати нормально час?! Час, який гроші?!

Можливо, на цьому не варто було б робити акцент, але... це ж Бойко відповідав за ВАР, коли досі нікому не зрозумілим, таке враження, заднім числом було скасовано гол Русина в кубковому матчі Динамо – Олександрія?!

Ну і які висновки з усього цього можна зробити? Вибачте, тільки один – цинічна, упередженість дій арбітра, яка відчуває свою безкарність.

Ми почуємо пояснення?", - написав Франков.

Раніше, Динамо втратило перемогу над Десною у 23 турі УПЛ.

Нагадаємо, Шахтар чекає вердикту УАФ.

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