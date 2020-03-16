Руні: До футболістів в Англії поставилися як до морських свинок

Гравець незадоволений пізньою зупинкою сезону

Екс-форвард збірної Англії і Манчестер Юнайтед Вейн Руні незадоволений, що футбол в країні зупинили останнім і тільки після того, як коронавірусом заразився тренер Мікель Артета.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Врешті-решт, вони прийняли правильне рішення і зупинили футбол. До цього, таке відчуття, що до футболістів в Англії ставилися так, ніби це морські свинки. Теніс, Формула-1, регбі, гольф і футбол в інших країнах вже був зупинений, а нам говорили продовжувати. Хтось незадоволений зупинкою, але це всього лише футбол, всього лише спорт. Сезон можна закінчити потім. Ми повернемося на поле тільки тоді, як буде ясно, що це безпечно для глядачів і гравців", - заявив Руні.

Нагадаємо, клуби АПЛ виступають за дострокове завершення сезону.