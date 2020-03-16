Гравця збірної Англії покарають за порушення карантину

Маунт порушив умови карантину

Джерело - Главком.

Футболісту лондонського Челсі та збірної Англії Мейсону Маунту загрожує штраф за порушення карантину.

Про це повідомляє Mirror.

15 березня 2020 року Маунта помітили на футбольному майданчику одного з парків Лондона.

При цьому всі гравці клубу повинні знаходитися на карантині після того, як у хавбека клубу Каллума Гадсона-Одоя діагностували Covid-19.

Пізніше 19-річний Гадсон-Одой заявив, що одужав від коронавірусу, але оскільки у людей нема антитіл до цього штама - він може захворіти вдруге.

За порушення карантину Маунту загрожує штраф.

Окрім Маунта на футбольному майданчику у лондонському парку помітили гравця Вест Гем Юнайтед Деклана Райса.