Гравця збірної Англії покарають за порушення карантину

Джерело - Главком.
Футболісту лондонського Челсі та збірної Англії Мейсону Маунту загрожує штраф за порушення карантину.
Про це повідомляє Mirror.
15 березня 2020 року Маунта помітили на футбольному майданчику одного з парків Лондона.
При цьому всі гравці клубу повинні знаходитися на карантині після того, як у хавбека клубу Каллума Гадсона-Одоя діагностували Covid-19.
Пізніше 19-річний Гадсон-Одой заявив, що одужав від коронавірусу, але оскільки у людей нема антитіл до цього штама - він може захворіти вдруге.
За порушення карантину Маунту загрожує штраф.
Окрім Маунта на футбольному майданчику у лондонському парку помітили гравця Вест Гем Юнайтед Деклана Райса.