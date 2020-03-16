Півзахисник Олімпіка Максім Тейшейра вказав на оплату в клубі.

Про це розповів сам гравець.

"У нас найнижча зарплата в чемпіонаті: від 2 до 5 тис євро. Але у нас хороші бонуси. Винагорода за перемогу може доходити до 1-2 тис євро. У разі перемоги над Шахтарем можна отримати 5 тис євро.

В інших командах краще платять, але протягом двох років у мене ніколи не було ніяких затримок", - відзначив Тейшейра.