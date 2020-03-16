Визначено найкращого гравця АПЛ в лютому

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш став найкращим гравцем АПЛ у лютому.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

У трьох поєдинках 25-річний футболіст забив один гол і відзначився двома результативними передачами.

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У боротьбі за нагороду він випередив Маркоса Алонсо (Челсі), П'єра-Емеріка Обамеянга (Арсенал), Домінік Калверт-Льюїна (Евертон), Метта Доерті (Вулвергемптон) і Ніка Поупа (Бернлі).

"Я задоволений своїм початком, але тепер мені потрібно прогресувати, щоб стати краще", - розповів Фернандеш.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед виграв дербі у Манчестер Сіті в 29 турі АПЛ.