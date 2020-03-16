Джерело - footballhub.
Хавбек Ференцвароша Ігор Харатін не зможе приїхати на виклик у збірну України.
Про це розповів сам гравець.
"У клубі дають вітамін D. Сказали приймати і стежити за собою. Температуру не міряли, але лікарі сказали, що вечеряти всією командою не можна. Треба сидіти вдома.
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Звичайно, сподіваюся, що приїду в збірну України, але все швидко змінюється. Тренер Сергій Ребров сказав, що, можливо, не поїду. Вилетіти ще можна, а повернутися назад...", - розповів Харатін.
Нагадаємо, Шевченко оголосив склад збірної України на товариські матчі проти Франції та Польщі.