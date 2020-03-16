Екс-офіцер КДБ: У Яремчука була слабкість до жінок

Джерело - Чемпіон.

Легендерний футболіст Динамо та збірної СРСР Іван Яремчук у 80-х роках на тренувальних зборах вечорами пропадав із табору команди.

Про це в інтерв'ю Чемпіону розповів ексофіцер КДБ Ігор Черкасов, який курирував у закордонних поїздках київський гранд.

"На зборі в Руйті до мене підійшов Анатолій Пузач. Він перед відбоєм перевіряв наявність гравців в номерах. Зауважив, що кожен вечір з 19:00 до 22:30 з бази кудись йде Яремчук. На всі запитання, де він проводить час, тільки крутить головою. Ситуація, насправді, могла бути серйозною. Яремчук вже був зіркою радянського футболу - небезуспішно грав за збірну. Раптом якийсь із клубів Західної Європи запропонував Вані контракт? Може, вони вже навіть розробили план втечі? Не додавав настрою і той факт, що поряд з нашої тренувальною базою знаходиться база НАТО.

Після тренування викликав Івана до себе в номер - з дозволу Лобановського. У розмові зі мною Ваня вже відпиратися не став. У гравця була слабкість до жіночої статі. Виявилося, поряд проходили перекваліфікацію кадрів молоді тренери з ручного м'яча. Жіноча команда щовечора проводила тренування. Ваня приходив в зал і з дозволу тренера, лежачи на матах, дивився це заняття від початку до кінця. Після чого йшов у номер. Я, звичайно ж, провів дослідування, яке повністю підтвердило слова Івана. Напруга спала, доповів про все Лобановському", - пригадав Черкасов.

Повне інтерв'ю з Ігорем Черкасовим читайте на нашому сайті найближчим часом.