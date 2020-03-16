Михайличенко і Кузнецов одразу відмовилися виступати за Росію - Хусаїнов

Легендарні гравці Динамо Олексій Михайличенко і Олег Кузнєцов після розпаду СРСР відмовилися виступати за збірну Росії.

Про це розповів екс-рефері ФІФА, адміністратор і менеджер трьох збірних (СРСР, СНД і Росії) Сергій Хусаїнов.

"Правда, що після Євро-1992 ви сприяли переходу українських "збірників" на російську сторону? Знаючи про мої добрі відносини з хлопцями, Тукманов перед вильотом з Гетеборга попросив: "Поговори. Обіцяй, що хочеш, аби вони підписалися за Росію". Добровольський, Канчельскіс, Онопко, Юран... Я в кінець салону - поляну накрили. Лесік і Кузя (Олексій Михайличенко і Олег Кузнєцов) відразу відмовилися, а ці хлопці зацікавилися. Їм вирішили квартири запропонувати.

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Питають: а де саме квартири? Кажу, в центрі міста. Я особисто їздив Юрану житло вибирати - в будинку, що будується в районі Новослобідської. Запитав потім: "А що ти з нею будеш робити?". - "Продам". Так і вийшло: продав, навіть не в'їжджаючи. Добрику в Динамо квартиру давали. Так збірна Росії посилилася декількома класними українцями і одним молдаванином", - розповів Хусаїнов.