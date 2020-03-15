Олімпік зіграв внічию з Ворсклою у 23 турі УПЛ

Цим матчем завершився 23-ій тур УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги донецький Олімпік зустрічався з полтавською Ворсклою.

На 21-ій хвилині матчу Баланюк вивів вперед Олімпік. Вже через хвилину гості мали можливість зрівняти рахунок. Голкіпер Олімпіка Кичак привіз пенальті у власні ворота, порушивши правила проти Луїзао. Шехіч з точки не зумів переграти голкіпера, який виправився за свою помилку.

Ще в першому таймі матчу наставник гостей Максимов провів заміну - Кулач вийшов замість Шехича. І вже через вісім хвилин після свого виходу Кулач зрівняв рахунок - 1:1.

У другому таймі матчу наставники команд провели заміни, намагаючись освіжити гру. Було створено кілька небезпечних моментів, але жоден з них не був реалізований.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

23 тур, 15 березня

Олімпік - Ворскла 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Баланюк, 1:1 - 42 Кулач

Олімпік: Артем Кичак, Дмитро Литвин, Дмитро Гришко (Даніель Романовський 75), Тарас Завійський, Павло Ксьонз, Денис Баланюк, Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 84), Микита Кравченко (Віталій Балашов 62), Євген Цимбалюк, Орест Лебеденко, Сергій Політило

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Наджиб Якубу, Олександр Скляр, Луїс Густаво Пальярес (Денис Васін 68), Едін Шехіч (Владислав Кулач 34), Руслан Степанюк, Володимир Баєнко, Давид Пуцлін (Павло Ребенок 79), Ібрахім Кане, Пап-Альюн Ндіайе

Попередження: Артем Кичак 22 - Наджиб Якубу 9, Олександр Скляр 70

Нереалізований пенальті: Едін Шехіч 22

Раніше, Ворскла обіграла Десну та вийшла у півфінал Кубка України.