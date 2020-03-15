Михайличенко: Ми подарували гол супернику, нам такі не дарують

Власні помилки завадили київському Динамо здобути перемогу у матчі 23-го туру УПЛ з Десною (1:1).

Про це заявив наставник киян Олексій Михайличенко.

"Не вдалося уникнути помилок, які і перешкодили добути той результат, який ми заслуговували. Тут навіть нема чого коментувати, тому що всі команди проти нас грають дуже строго в обороні, і забивати досить важко. Ми забили, але подарували м'яч супернику. Нам такі не дарують ...

Звичайно, дуже шкода, всі засмучені. Але і сам футбол в такому настрої через цю епідемію - це гра без підтримки. Напевно, на такий футбол дуже важко налаштовувати хлопців, особливо після важких ігор на кубок. Крім того, у нас були невеликі кадрові проблеми: Дуелунд отримав невелику травму, не відновилися Піварич, Де Пена, Сидорчук пропускав. Обидві команди хотіли сьогодні домогтися результату, але Десні це вдалося. І ми їй в цьому дуже допомогли", - зазначив Михайличенко.