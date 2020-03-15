Бійка зав'язалася після жорсткого фолу

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 22-го туру молодіжних команд чемпіонату Росії між Тамбова і Крильями Рад стався надзвичайний випадок.

На 77-й хвилині гри футболіст гостей жорстко зіграв проти суперника, після чого на полі почалося побоїще.

Матч молодежных команд «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился на 83-й минуте при счете 1:1. В игре было пять удалений (четыре у Самары)🟥 «Крыльям» будет засчитано техническое поражение



Собрал самые жаркие моменты 🔥👇 pic.twitter.com/kFRLyvsTaD — Руслан Абушкин (@abushkin) March 15, 2020

Раніше, ЗМІ опублікували список українців, які виступають у чемпіонаті Росії.