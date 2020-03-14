Джерело - Чемпіон.
36-річна українська легкоатлетка Ольга Саладуха наразі мріє про Олімпійські ігри в Токіо-2020.
Про це вона розповіла порталу 36i6 TV.
"Моя мрія зараз це Токіо. Четверта Олімпіада це велика дорога, де було багато перешкод. Важлива не медаль, а то, чого ми досягаємо, пройшовши якийсь етап. 27 років спортивної кар'єри хотілося б, звичайно, завершити на якій-небудь красивій ноті. Тому я думками сконцентрована на Токіо", - сказала Саладуха.
Нагадаємо, Ольга Саладуха на чемпіонаті світу з легкої атлетики показала кращий за останні 4 роки результат, посівши 5-е місце.