УЄФА хоче змінити формат плей-оф Ліги чемпіонів на кінцівку сезону

У Лізі чемпіонів може бути скорочено кількість матчів

УЄФА має намір провести чвертьфінали й півфінали Ліги чемпіонів у форматі одноматчевого протистояння.

Про це повідомляє Mirror.

УЄФА має намір завершити сезон в початкові терміни і 30 травня провести фінал Ліги чемпіонів в Стамбулі. Для двоматчевих протистоянь залишається занадто мало часу. Тому, УЄФА розглядає варіанти проведення ігор на нейтральному полі, або визначити господаря матчу жеребкуванням.

При цьому залишилися гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів повинні бути дограні. Матчі у відповідь повинні провести Ман Сіті - Реал, Ювентус - Ліон, Баварія - Челсі, Барселона - Наполі.

Нагадаємо, УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Раніше, вінгер Челсі захворів коронавірусом.