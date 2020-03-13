Мілевський з Алієвим професіонали найвищого рівня – екс-помічник Сьоміна

Артем Мілевський та Олександр Алієв демонстрували у Динамо Київ геніальний футбол.

Про це розповів відомий російський воротар Сергій Овчинніков, який свого часу працював у тренерському штабі Юрія Сьоміна в Динамо.

"Коли я працював із Сьоміним в київському Динамо, то зрозумів, що Мілевський і Алієв – чудові хлопці. Я не бачив ні порушення режиму, ні нічого такого. Я бачив тільки 25 голів, забитих Мілевським і 20 – Алієвим. Чудові дружні стосунки. Обидва хлопці просто фантастично добрі, товариські. Їх всі любили.

Бували якісь моменти, як у нас у всіх. Але я не можу називати їх якимись хуліганами... Я знаю, що Сьомін просив мене поговорити з ними, щоб я їх мотивував. Я підходив і говорив. Тому що я тільки закінчив і мені легше було якісь речі з ними обговорити. Тому що вони знали, що я теж гравець. Тільки закінчив. Тренеру іноді не з руки якісь речі доносити. Я бачив у них професіоналів найвищого рівня. Вони мені говорили: "Сергію, не хвилюйся, все буде нормально. Ми за Юрія Палича помремо". І реально в той рік ми виграли чемпіонат.

Мілевський – геніальний футболіст. Те, що про них говорять, можна ділити на 10. Всі ми приводи давали, але чому про них тільки говорять. Я думаю, що і Мілевському, і Алієву ні гаряче ні холодно від цього. Вони свою кар'єру гідно завершили, так? А Мілевський ще й грає в брестському Динамо. І один з найкращих гравців. І люди ходять дивитися на Мілевського. Це рівень. Про них нічого поганого я сказати не можу", - розповів Овчинніков.