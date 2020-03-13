 Кобін: Для мене Динамо це завжди принциповий суперник | Футбол | Champion.com.ua
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Кобін: Для мене Динамо це завжди принциповий суперник

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Василь Кобін прокоментував протистояння з Динамо у Кубку України
Кобін: Для мене Динамо це завжди принциповий суперник
#Минай, #Динамо

Джерело - fcminaj.com.

Минай матиме шанс пройти Динамо у Кубку України.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Василь Кобін.

"Ми поважаємо Динамо, це сильний суперник. Але оскільки це півфінал Кубка і залишається всього один крок до фіналу, то ми віддамо всі сили для перемоги. Шанси є, і з такими командами можна боротися. Так, якщо порівнювати їх у відсотках, то вони не великі. Вони були б більшими, якби ми грали з Маріуполем або Ворсклою. Але у футболі, як і у будь-якому спорті – шанси є завжди і з будь-яким суперником".

Для мене особисто Динамо - це завжди принциповий суперник. Але думаю таким він є і для наших хлопців. Адже ціна перемоги велика, всі хочуть зіграти в фіналі і ніхто не хоче віддавати цей шанс", - розповів Кобін.

Нагадаємо, визначилися півфінальні пари Кубка України.

Раніше, УПЛ оголосила дати й час початку матчів 24 туру.

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