Кобін: Для мене Динамо це завжди принциповий суперник

Минай матиме шанс пройти Динамо у Кубку України.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Василь Кобін.

"Ми поважаємо Динамо, це сильний суперник. Але оскільки це півфінал Кубка і залишається всього один крок до фіналу, то ми віддамо всі сили для перемоги. Шанси є, і з такими командами можна боротися. Так, якщо порівнювати їх у відсотках, то вони не великі. Вони були б більшими, якби ми грали з Маріуполем або Ворсклою. Але у футболі, як і у будь-якому спорті – шанси є завжди і з будь-яким суперником".

Для мене особисто Динамо - це завжди принциповий суперник. Але думаю таким він є і для наших хлопців. Адже ціна перемоги велика, всі хочуть зіграти в фіналі і ніхто не хоче віддавати цей шанс", - розповів Кобін.