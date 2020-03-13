Вінгер Челсі повідомив, що вилікувався від коронавірусу

Джерело - Tribuna.com.
19-річний вінгер лондонського Челсі Каллум Гадсон-Одой, який захворів на коронавірус, вже вилікувався.
Про це футболіст заявив у Twitter.
"Як ви, напевно, знаєте, в останні пару днів у мене був вірус, від якого я вилікувався.
Я ізолював себе від всіх на тиждень. Сподіваюся, що скоро всіх побачу і дуже скоро повернуся на поле", - сказав Гадсон-Одой.
Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020
9 березня у Гадсона-Одоя проявилися симптоми незначної застуди, після чого він не відвідував тренувальну базу. Всі, хто недавно близько контактував з 19-річним англійцем, були ізольовані.
Нагадаємо, нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом.