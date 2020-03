Вінгер Челсі повідомив, що вилікувався від коронавірусу

19-річний вінгер лондонського Челсі Каллум Гадсон-Одой, який захворів на коронавірус, вже вилікувався.

Про це футболіст заявив у Twitter.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60