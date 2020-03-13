Вінгер Челсі повідомив, що вилікувався від коронавірусу

19-річний вінгер лондонського Челсі Каллум Гадсон-Одой, який захворів на коронавірус, вже вилікувався.

Про це футболіст заявив у Twitter.

"Як ви, напевно, знаєте, в останні пару днів у мене був вірус, від якого я вилікувався.

Я ізолював себе від всіх на тиждень. Сподіваюся, що скоро всіх побачу і дуже скоро повернуся на поле", - сказав Гадсон-Одой.