Михайленко назвав методи профілактики коронавірусу

У СК Дніпро-1 із коронавірусом борються за допомогою цибулі та часника.

Про це розповів головний тренер команди з Дніпра Дмитро Михайленко.

"Зараз в країні усі обговорюють коронавірус. Які в команді приймають з цього приводу заходи, і чи готові дніпряни грати без глядачів? Ну, які заходи? Часник і цибулю нарізають у нашій їдальні, багато мила з’явилося на умивальниках (посміхається).

Але, якщо серйозно, то зараз це найнагальніша проблема, яка взагалі є. Сподіваюся, що нас вона не зачепить, і ми її будемо лише обговорювати", - відзначив Михайленко.