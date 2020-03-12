Франков: Наступним керівником УПЛ буде обрано Шевченка

Наступним керівником української Прем'єр-Ліги буде обрано Олександра Шевченка.

Про це журналіст Артем Франков написав у Telegram.

"Наступним керівником української Прем'єр-Ліги буде обрано Олександра Шевченка, нині керівник Федерацією футболу Львівської області. Ніяких конкурентів в боротьбі за нову посаду у нього не проглядається. Посада цілком безрадісна - якщо, звичайно, ти не Грімм, підскочив за довгим євро.

Попри функціонерське положення в нинішній ФФУ, Шевченко - постать досить самостійна (читай, що не шахтарівська, що не динамівська і вже точно не павелківська) і вже точно не зацікавлена ​​в зарплаті президента УПЛ - є свій серйозний бізнес. На вибори "йде з досить ентузіастичним наміром, якщо так можна висловитися, в міркувань: потрібно розвивати футбол, створюючи рівні умови для клубів, не виділяючи нікого. У всякому разі, програма його саме така, а якою буде реальність - побачимо", - написав Франков.