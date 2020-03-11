Шахтар їде в гості до кривдника Олександрії. Прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

Цього четверга Шахтар продовжить свій шлях до фіналу Ліги Європи. Після перемоги над Бенфікою гірників чекає зустріч з німецьким Вольфсбургом. І хоча на виїзді у донеччан всього 28% на перемогу за оцінками аналітиків Parimatch (у "вовків" 43% і 29% на нічию), в цілому шанси "Шахтаря" на вихід у чвертьфінал - 52%.

У восьми попередніх матчах в Бундесліги Вольфсбург виграв тільки три рази з яких лише один раз вдома. Команда йде на сьомому місці у турнірній таблиці та веде боротьбу за путівку в єврокубки на наступний сезон. "Вовки" раніше лише раз зустрічалися з українською командою, в груповому турнірі Ліги Європи восени 2019 року вони обіграли Олександрію 3:1 (вдома) і 1:0 (в гостях).

Шахтар, як більш досвідчений єврокубковий боєць, перетинався з німецькими командами 22 рази (по сім перемог і поразок, а також вісім нічиїх). Гірники виграли чотири з 11 матчів в Німеччині при шести поразках. Хоча взагалі в плей-оф турніру Шахтаря виступає непогано на виїзді: 4 перемоги, 2 нічиї та 3 поразки.

Суперник гірникам дістався цілком прохідний і позитивний результат в гостьовій зустрічі сильно зміцнить шанси команди на вихід в наступний етап. Завдання для підопічних Луїша Каштру цілком здійсненне.