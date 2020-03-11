Шахтар без Степаненка відправився до Німеччини на матч Ліги Європи

Команда Каштру зіграє з Вольфсбургом

У середу Шахтар відправився до Німеччини на матч Ліги Європи проти Вольфсбурга.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

Гра відбудеться в четвер, початок о 22:00.

Наставник Луїш Каштру взяв на гру 26 футболістів. У заявці відсутній ключовий хавбек Тарас Степаненко, у якого пошкодження ноги.

До Німеччини полетіли:

воротарі: Пятов, Трубін, Шевченко

захисники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондар, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі

півзахисники: Сіпріано, Маркос Антоніо, Майкон, Алан Патрік, Коваленко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Дентіньйо, Фернандо, Коноплянка

нападники: Мораес, Сікан.

Нагадаємо, Вольфсбург зіграє з Шахтарем без глядачів.