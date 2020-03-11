Шахтар без Степаненка відправився до Німеччини на матч Ліги Європи

Джерело - sport.ua.
У середу Шахтар відправився до Німеччини на матч Ліги Європи проти Вольфсбурга.
Про це повідомляє прес-служба гірників.
Гра відбудеться в четвер, початок о 22:00.
Наставник Луїш Каштру взяв на гру 26 футболістів. У заявці відсутній ключовий хавбек Тарас Степаненко, у якого пошкодження ноги.
До Німеччини полетіли:
воротарі: Пятов, Трубін, Шевченко
захисники: Додо, Болбат, Кривцов, Бондар, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі
півзахисники: Сіпріано, Маркос Антоніо, Майкон, Алан Патрік, Коваленко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Дентіньйо, Фернандо, Коноплянка
нападники: Мораес, Сікан.
Нагадаємо, Вольфсбург зіграє з Шахтарем без глядачів.