Санчес та Відаль будуть відправлені на карантин по приїзду в Чилі

Всі, хто приїде в країну з Італії та Іспанії, будуть поміщені на карантин

Футболісти національної збірної Чилі Алексіс Санчес (Інтер) та Артуро Відаль (Барселона) підуть на карантин по приїзду на батьківщину в березні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Це буде зроблено у зв'язку із поширенням коронавірусу.

Опція також пошириться на Гарі Меделя (Бешикташ) та Еріка Пулгара (Фіорентина). Зазначимо, що національна збірна Чилі зіграє виїзний матч з Уругваєм 26 березня у рамках кваліфікації на ЧС-2022, а 31-го числа прийме на своєму полі Колумбію.

Раніше повідомлялося, що матчі чемпіонату Франції будуть відбуватися без глядачів.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті - Арсенал перенесений через контакт із зараженим коронавірусом власником Олімпіакоса.