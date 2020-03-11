Стали відомі результати обстеження Мбаппе на коронавірус

Результат тесту негативний

Форвард ПСЖ Кілліан Мбаппе у вівторок, 10 березня, пройшов тест на коронавірус.

Про це повідомляє GFFN.

Результат тесту негативний - у нападника немає COVID-19.

Форвард скаржився на болі в горлі, через що не тренувався з понеділка. Попереднє обстеження виявило сильну стенокардію. Форвард пройшов тест на коронавірус в якості запобіжного заходу.

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель повідомив, що прийме рішення щодо участі Кілліана в матчі проти Боруссії перед самим матчем, виходячи зі стану гравця.