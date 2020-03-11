УЄФА закликав уряди країн Європи забезпечити проведення Євро-2020 незважаючи на коронавірус

Місто, що приймає матчі Євро, зобов'язане мати інфраструктуру для лікування COVID-19

Джерело - Sport Arena.

УЄФА закликав уряди країн, що приймають Євро-2020, забезпечити безперебійне проведення турніру, незважаючи на спалах коронавірусу.

Про це повідомляє АР.

У Союзі вимагають, щоб місто, що приймає матчі Євро, мав необхідну інфраструктуру для лікування хворих COVID-19 і міг впоратися з великим потоком людей. УЄФА буде використовувати всю мережу країн-учасників для турніру. З міста видалять матчі і перенесуть в інше місце, якщо він не буде справлятися з безпекою в умовах епідемії.

Також в УЄФА заявили, що жодна федерація не зверталася з проханням скасувати або перенести матчі чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Серія А планує попросити УЄФА перенести Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що всі поєдинки Серії А припиняються слідуючи указу прем'єр-міністра Італії про скасування всіх заходів.