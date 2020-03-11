 Динамо прийме Олександрію, Минай зіграє з Інгульцем. Матчі 1/4 фіналу Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо прийме Олександрію, Минай зіграє з Інгульцем. Матчі 1/4 фіналу Кубка України

Сьогодні 09:10 682 0
Півфіналіст визначиться в одноматчевому протистоянні
Динамо прийме Олександрію, Минай зіграє з Інгульцем. Матчі 1/4 фіналу Кубка України
#Динамо, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 березня, в 1/4 фіналу Кубка України буде зіграно три матчі з чотирьох.

Центральним матчем цієї стадії змагань стане зустріч у Києві - Динамо прийме ФК Олександрія. До речі, ці команди кілька днів тому зустрічалися в рамках УПЛ і матч завершився перемогою киян (3:1).

На Закарпатті місцевий Минай зіграє з Інгульцем. Друголіговий Альянс у Сумах прийме ФК Маріуполь.

12 березня ж чернігівська Десна вдома зіграє з полтавською Ворсклою.

Кубок України
1/4 фіналу, 11 березня

15:00. Минай - Інгулець (Петрове). Минай. Стадіон Минай-Арена. Трансляція

18.00. Альянс (Липова Долина) - ФК Маріуполь. Суми. Стадіон Ювілейний. Трансляція

19.30. Динамо (Київ) - ФК Олександрія. Київ. НСК Олімпійський. Трансляція

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