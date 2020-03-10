 Клопп: Гра проти Атлетіко - це один з найбільших викликів у футболі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Роберто Моралес: У Світоліної немає української ідентифікації, а боксери живуть у радянській парадигмі
Сьогодні 14:50 7698 2
Валенсія - Аталанта: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 21:05 1693
Аталанта не відпускає Маліновського у збірну України
Сьогодні 17:45 2809
Холіфілд вказав на головну проблему Усика у суперважкій вазі
Сьогодні 16:47 2386
Директор УПЛ: Якщо скажуть заборонити масові заходи, так і зробимо
Сьогодні 14:39 327
Париж, Рим, Барселона...Бігові заходи які уже скасували через коронавірус. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 14:00 699
Челсі знищив Евертон, Тоттенгем не зміг переграти Бернлі. Результати і огляд матчів 29 туру АПЛ
Сьогодні 13:35 420
Валенсія прийме Аталанту, Лейпциг зіграє з Тоттенгемом. Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:55 592
Вольфсбург - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 00:32 5741
Визначилися переможці Всеукраїнської церемонії Герої спортивного року-2019
Вчора 22:43 1063
Блоги
Підтримай Усика в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Підтримай Усика в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:45 717
Сенсація спортивного року 2019: Золото Дмитра Підручного на чемпіонаті світу
Сенсація спортивного року 2019: Золото Дмитра Підручного на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:21 603
Бріггс опублікував фото з відрізаною головою Кличка
Бріггс опублікував фото з відрізаною головою Кличка Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:27 708
У Нігерії футболіст помер після зіткнення на полі
У Нігерії футболіст помер після зіткнення на полі Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:07 833
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт Valeriy Ruchka
Вчора 19:52 546
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією Valeriy Ruchka
Вчора 16:28 1580
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол Valeriy Ruchka
Вчора 14:43 376
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам Valeriy Ruchka
Вчора 10:17 500
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою Valeriy Ruchka
08.03.2020 14:46 528
Семеренко вибила росіянку з траси на Кубку світу в Нове Место
Семеренко вибила росіянку з траси на Кубку світу в Нове Место Valeriy Ruchka
08.03.2020 13:46 5331 2
Повернення легенди. Стеф Каррі знову феєрить на майданчику
Повернення легенди. Стеф Каррі знову феєрить на майданчику Андрій Твердохліб
07.03.2020 12:16 631
Подивися хто ти! - Усик висміяв своїх хейтерів
Подивися хто ти! - Усик висміяв своїх хейтерів Valeriy Ruchka
06.03.2020 22:00 1320 2
Гравець світового рівня! Усі дії Олега Плотницького у матчі проти російського Факела
Гравець світового рівня! Усі дії Олега Плотницького у матчі проти російського Факела Valeriy Ruchka
06.03.2020 21:46 2106
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! Андрій Твердохліб
06.03.2020 10:06 3416
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля Valeriy Ruchka
05.03.2020 19:59 1975
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:32 Футбол Клопп: Гра проти Атлетіко - це один з найбільших викликів у футболі 120
21:15 Футбол Матч Франція – Україна відбудеться без глядачів 331
21:05 Пряма трансляція Валенсія - Аталанта: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1693
20:58 Футбол Шепелєв зможе зіграти проти Олександрії попри вилучення у попередньому матчі Кубка України 372
20:48 Теніс Козлова та Завацька виступлять на турнірі у Мексиці 215
20:45 Блог Підтримай Усика в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків 718
20:31 Футбол Сане хоче покинути Манчестер Сіті 461
20:21 Блог Сенсація спортивного року 2019: Золото Дмитра Підручного на чемпіонаті світу 607
20:16 Футбол Матчі чемпіонату Франції будуть відбуватися без глядачів 244
19:58 Футбол Чемпіон Італії може бути визначеним у плей-оф 456
19:52 Баскетбол Захисник Миколаєва став MVP тижня у Суперлізі 352
19:28 Футбол Клуб УПЛ готовий купити автобус з VAR 1025
19:08 Футбол ЗМІ опублікували список українців, які виступають у чемпіонаті Росії 2221 1
18:48 Футбол Двоє ключових гравців Шахтаря повернулися в загальну групу 641
18:30 Футбол Швед не отримає медаль чемпіона Шотландії у разі перемоги Селтіка 990
18:10 Футбол Стали відомі терміни повернення Степаненка 1073
17:57 Футбол В УЄФА не збираються змінювати розклад Євро-2020 411
17:45 Футбол Аталанта не відпускає Маліновського у збірну України 2809
17:30 Боротьба Беленюк відреагував не претензії Новікова 1027
17:15 Футбол Нагельсманн: Мені далеко до рівня Моурінью 446
16:56 Футбол Аугсбург очолив екс-тренер Баєра 486
16:47 Бокс Холіфілд вказав на головну проблему Усика у суперважкій вазі 2386
16:32 Футбол УЄФА може зупинити Лігу чемпіонів та Лігу Європи 2536
16:17 Футбол Вольфсбург підтвердив, що зіграє з Шахтарем без глядачів 759
16:17 Пряма трансляція Минай - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 401

Клопп: Гра проти Атлетіко - це один з найбільших викликів у футболі

Сьогодні 21:32 120 0
Юрген Клопп прокоментував матч проти Атлетіко
Клопп: Гра проти Атлетіко - це один з найбільших викликів у футболі
#Клопп, #Ліверпуль

Джерело - sport.ua.

Атлетіко у матчі проти Ліверпуля буде битися до кінця.

Про це розповів головний тренер англійської команди Юрген Клопп.

"Чекаю більше ударів по воротах. Дивіться, "без ударів по воротах" звучить так, як ніби у нас не було моментів, і це не так. У нас були шанси, хороші шанси, але ми грали проти, можливо, кращої команди світу з гри в глибокій обороні. Вони забили гол, в якому їм супроводжувало трохи удачі, а нам - ні. Це не було чимось, до чого ми не готувалися. Іноді такий футбол.

Привезти рахунок 0:0 звідти було б відмінним результатом, але це не полегшило б нашу задачу, тому що все одно треба було б забивати. З самого початку було зрозуміло, що гра проти Атлетіко - це один з найбільших викликів у футболі. Вони не вийдуть з викинутим білим прапором, вони б'ються до кінця, ми теж робимо це - і саме тому це протистояння таке цікаве", - розповів Клопп.

Раніше Ліверпуль розібрався з Борнмутом.

Коментарі ()