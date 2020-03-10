Клопп: Гра проти Атлетіко - це один з найбільших викликів у футболі

Атлетіко у матчі проти Ліверпуля буде битися до кінця.

Про це розповів головний тренер англійської команди Юрген Клопп.

"Чекаю більше ударів по воротах. Дивіться, "без ударів по воротах" звучить так, як ніби у нас не було моментів, і це не так. У нас були шанси, хороші шанси, але ми грали проти, можливо, кращої команди світу з гри в глибокій обороні. Вони забили гол, в якому їм супроводжувало трохи удачі, а нам - ні. Це не було чимось, до чого ми не готувалися. Іноді такий футбол.

Привезти рахунок 0:0 звідти було б відмінним результатом, але це не полегшило б нашу задачу, тому що все одно треба було б забивати. З самого початку було зрозуміло, що гра проти Атлетіко - це один з найбільших викликів у футболі. Вони не вийдуть з викинутим білим прапором, вони б'ються до кінця, ми теж робимо це - і саме тому це протистояння таке цікаве", - розповів Клопп.