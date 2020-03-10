Шепелєв зможе зіграти проти Олександрії попри вилучення у попередньому матчі Кубка України

Володимир Шепелєв зможе вийти на поле у матчі проти Олександрії

Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв, який отримав червону картку в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря (2:1), зможе зіграти в завтрашньому кубковому матчі з Олександрією.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Захисник вже відбув дискваліфікацію в матчах УПЛ.

УАФ в офіційному листі підтвердила статус Володимира Шепелєва, як гравця, який має право взяти участь у матчі проти Олександрії.

Матч Динамо – Олександрія відбудеться у середу 11 березня, початок о 19:30.

Нагадаємо, Динамо без проблем перемогло Олександрію в 22 турі УПЛ.