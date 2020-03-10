Визначився список українців, які виступають у чемпіонаті Росії

Джерело - football24.ua.
Українські футболісти та тренери продовжують виступати у чемпіонаті Росії.
Відповідну добірку зробив сайт football24.ua.
Російська Прем’єр-ліга:
Зеніт – захисник Ярослав Ракицький та тренер Анатолій Тимощук
Урал - голкіпер Ярослав Годзюр, захисники Денис Кулаков та Ігор Калінін, а також головний тренер команди Дмитро Парфьонов
Рубін – захисник Олег Данченко
Арсенал Тула - хавбек Данило Лісовий
Динамо Москва – Іван Ордець
Тамбов - Олександр Каплієнко
ФНЛ:
Ротор – тренер з фізпідготовки Віталій Шпанюк
Хімки – хавбек Артем Полярус
Балтика – півзахисник Станіслав Причиненко
Дубль Спартака - тренер Роман Пилипчук
ПФЛ
Калуга – півзахисник Владислав Гевлич
Сокіл Саратов – головний тренер Ігор Захаряк
Хімік-Арсенал - головний тренер Сергій Подпалий
Зірка – нападник Олексій Бабир
Новосибірськ - Микола Циган