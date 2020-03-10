 Визначився список українців, які виступають у чемпіонаті Росії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Роберто Моралес: У Світоліної немає української ідентифікації, а боксери живуть у радянській парадигмі
Сьогодні 14:50 6484 2
Аталанта не відпускає Маліновського у збірну України
Сьогодні 17:45 2254
Директор УПЛ: Якщо скажуть заборонити масові заходи, так і зробимо
Сьогодні 14:39 313
Париж, Рим, Барселона...Бігові заходи які уже скасували через коронавірус. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 14:00 666
Челсі знищив Евертон, Тоттенгем не зміг переграти Бернлі. Результати і огляд матчів 29 туру АПЛ
Сьогодні 13:35 378
Валенсія прийме Аталанту, Лейпциг зіграє з Тоттенгемом. Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:55 561
Валенсія - Аталанта: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 02:46 1602
Вольфсбург - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 00:32 5649
Визначилися переможці Всеукраїнської церемонії Герої спортивного року-2019
Вчора 22:43 1041
Білодід стала найкращою спортсменкою року в Україні
Вчора 22:21 906
Блоги
Бріггс опублікував фото з відрізаною головою Кличка
Бріггс опублікував фото з відрізаною головою Кличка Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:27 657
У Нігерії футболіст помер після зіткнення на полі
У Нігерії футболіст помер після зіткнення на полі Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:07 792
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт Valeriy Ruchka
Вчора 19:52 534
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією Valeriy Ruchka
Вчора 16:28 1547
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол Valeriy Ruchka
Вчора 14:43 373
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам Valeriy Ruchka
Вчора 10:17 493
Підтримай Усика в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Підтримай Усика в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків Андрій Твердохліб
Вчора 06:58 587
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою Valeriy Ruchka
08.03.2020 14:46 525
Семеренко вибила росіянку з траси на Кубку світу в Нове Место
Семеренко вибила росіянку з траси на Кубку світу в Нове Место Valeriy Ruchka
08.03.2020 13:46 5308 2
Легенда в кайданках. Відео затримання Роналдінью
Легенда в кайданках. Відео затримання Роналдінью Valeriy Ruchka
08.03.2020 12:37 1807
Подивися хто ти! - Усик висміяв своїх хейтерів
Подивися хто ти! - Усик висміяв своїх хейтерів Valeriy Ruchka
06.03.2020 22:00 1316 2
Гравець світового рівня! Усі дії Олега Плотницького у матчі проти російського Факела
Гравець світового рівня! Усі дії Олега Плотницького у матчі проти російського Факела Valeriy Ruchka
06.03.2020 21:46 2098
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! Андрій Твердохліб
06.03.2020 10:06 3415
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля Valeriy Ruchka
05.03.2020 19:59 1971
Воротар Норвіча використав шпаргалку перед серією пенальті проти Тоттенгема
Воротар Норвіча використав шпаргалку перед серією пенальті проти Тоттенгема Valeriy Ruchka
05.03.2020 19:22 865
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:58 Футбол Чемпіон Італії може бути визначеним у плей-оф 175
19:52 Баскетбол Захисник Миколаїва став MVP тижня у Суперлізі 109
19:28 Футбол Клуб УПЛ готовий купити автобус з VAR 660
19:08 Футбол Визначився список українців, які виступають у чемпіонаті Росії 740
18:48 Футбол Двоє ключових гравців Шахтаря повернулися в загальну групу 463
18:30 Футбол Швед не отримає медаль чемпіона Шотландії у разі перемоги Селтіка 774
18:10 Футбол Стали відомі терміни повернення Степаненка 851
17:57 Футбол В УЄФА не збираються змінювати розклад Євро-2020 312
17:45 Футбол Аталанта не відпускає Маліновського у збірну України 2254
17:30 Боротьба Беленюк відреагував не претензії Новікова 920
17:15 Футбол Нагельсманн: Мені далеко до рівня Моурінью 361
16:56 Футбол Аугсбург очолив екс-тренер Баєра 440
16:47 Бокс Холіфілд вказав на головну проблему Усика у суперважкій вазі 2148
16:32 Футбол УЄФА може зупинити Лігу чемпіонів та Лігу Європи 2056
16:17 Футбол Вольфсбург підтвердив, що зіграє з Шахтарем без глядачів 675
16:17 Пряма трансляція Минай - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 345
15:54 Футбол Екс-тренер Севільї очолив збірну Вірменії 767
15:50 Пряма трансляція Динамо Київ - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 468
15:47 Футбол Скоміна розсудить Вольфсбург та Шахтар 510
15:39 Олімпійські ігри-2020 На Олімпіаду в Токіо відібралася 11-річна спортсменка 499
15:32 Футбол Матч Вольфсбург - Шахтар відбудеться без глядачів 1103
15:25 Автоспорт Феррарі можуть не пустити на Гран-прі В'єтнаму 637
15:10 Футбол ПСЖ зацікавлений у трансфері лідера Лаціо 687
14:55 Бокс Ф'юрі і Вайлдер успішно пройшли допінг-тест VADA 900
14:50 Футбол Роберто Моралес: У Світоліної немає української ідентифікації, а боксери живуть у радянській парадигмі 6484 2

Визначився список українців, які виступають у чемпіонаті Росії

Сьогодні 19:08 740 0
Повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії
Визначився список українців, які виступають у чемпіонаті Росії
#Ракицький, #Зеніт, #Тимощук

Джерело - football24.ua.

Українські футболісти та тренери продовжують виступати у чемпіонаті Росії.

Відповідну добірку зробив сайт football24.ua.

Російська Прем’єр-ліга:

Зеніт – захисник Ярослав Ракицький та тренер Анатолій Тимощук

Урал - голкіпер Ярослав Годзюр, захисники Денис Кулаков та Ігор Калінін, а також головний тренер команди Дмитро Парфьонов

Рубін – захисник Олег Данченко

Арсенал Тула - хавбек Данило Лісовий

Динамо Москва – Іван Ордець

Тамбов - Олександр Каплієнко

ФНЛ:

Ротор – тренер з фізпідготовки Віталій Шпанюк

Хімки – хавбек Артем Полярус

Балтика – півзахисник Станіслав Причиненко

Дубль Спартака - тренер Роман Пилипчук

ПФЛ

Калуга – півзахисник Владислав Гевлич

Сокіл Саратов – головний тренер Ігор Захаряк

Хімік-Арсенал - головний тренер Сергій Подпалий

Зірка – нападник Олексій Бабир

Новосибірськ - Микола Циган

Коментарі ()