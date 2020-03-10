Швед не отримає медаль чемпіона Шотландії у разі перемоги Селтіка

Мар'ян Швед зіграв лише один матч за Селтік

Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед не зможе отримати медаль чемпіона Шотландії, оскільки не проведе 25% матчів у складі своєї команди.

Про це повідомляє football24.ua.

Задля отримання персональної нагороди необхідно зіграти не менше, ніж у 10 матчах. В активі українця лише 1 поєдинок в поточному сезоні. До завершення чемпіонату Шотландії залишилось лише 8 турів.

Відзначимо, що Селтік впевнено лідирує в шотландській Прем'єр-лізі, випереджаючи на 13 очок найближчого переслідувача – Рейнджерс.

Нагадаємо, Швед може влітку залишити Селтік.

Також, Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.