Швед не отримає медаль чемпіона Шотландії у разі перемоги Селтіка

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед не зможе отримати медаль чемпіона Шотландії, оскільки не проведе 25% матчів у складі своєї команди.
Про це повідомляє football24.ua.
Задля отримання персональної нагороди необхідно зіграти не менше, ніж у 10 матчах. В активі українця лише 1 поєдинок в поточному сезоні. До завершення чемпіонату Шотландії залишилось лише 8 турів.
Відзначимо, що Селтік впевнено лідирує в шотландській Прем'єр-лізі, випереджаючи на 13 очок найближчого переслідувача – Рейнджерс.
Нагадаємо, Швед може влітку залишити Селтік.
Також, Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.