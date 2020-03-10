В УЄФА не збираються змінювати розклад Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу має стартувати за наявним розкладом.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

"Євро-2020 стартує 12 червня в Римі. УЄФА знаходиться на зв'язку з усіма міжнародними та місцевими властями по ситуації з коронавірусом. Зараз нема потреби міняти щось в наявному розкладі турніру. Це питання буде знаходитися під постійним контролем", - заявили в прес-службі УЄФА.