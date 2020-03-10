Форталеза не робила пропозицій Шахтарю щодо Нема

Бос бразильського клубу спростував інформацію про інтерес до вінгера гірників

Бразильська Форталеза не робила спроб підписати вінгера Шахтаря Веллінгтона Нема.

Про це президент клубу Марсело Пас заявив в інтерв'ю OPOVOonline.

"Це неправда, ми не робили по ньому ніяких пропозицій Шахтарю", - зазначив Пас.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Шахтар намагався позбутися від Веллінгтона Нема і був готовий відпустити вінгера до Форталези, яка нібито вела переговори про перехід футболіста. Однак, угода не відбулася через небажання 28-річного Нема залишати Шахтар.