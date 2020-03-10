Ла-Ліга готується до проведення матчів без глядачів

Коронавірус може зіпсувати футбольне життя і в Іспанії

Наступний тур чемпіонату Іспанії, який запланований на 13-15 березня, може відбутися за закритими дверима.

Про це повідомляє Football Espana.

Такі заходи викликані спалахом коронавірусу. Станом на понеділок, 9 березня, кількість заражених в Іспанії перевалило за тисячу.

Керівництво ліги контактувало з усіма автономними урядами в регіонах країни, перш ніж приймати рішення.

Відзначимо, що найбільш з європейських країн від епідемії постраждала Італія, де через вірус був зупинений чемпіонат Серії А і інших спортивних турнірів.

Нагадаємо, матч Валенсія - Аталанта відбудеться без глядачів.