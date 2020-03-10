Моурінью: Тоттенгем не стане єдиним клубом, з яким я не виграю трофеїв

Головний тренер англійського Тоттенгему Жозе Моурінью вірить, що можна досягти успіху у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти німецького Лейпцига.

Про це він заявив в інтерв'ю прес-службі УЄФА.

"Наші хлопці не дурні, і всі в курсі наших недоліків. Ми їх від них теж не приховуємо. Ми всі повинні триматися разом. Кожен повинен показати яскраву індивідуальну гру, а також команда в цілому. Я вірю в хлопців і думаю, що нам під силу добитися успіху.

Переконаний, що Тоттенгем не стане єдиним клубом, з яким я не виграю жодного трофея. Я перемагав з усіма клубами, і вірю, що зроблю це і з Тоттенгемом", - сказав Моурінью.