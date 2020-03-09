Федорчук: Судді скажуть те, що їх змушує і зомбує Лучі

Хавбек Маріуполя Валерій Федорчук хотів би, щоб судді давали коментарі після матчів.

Про це він заявив в ефірі програми Профутбол.

"Здається, в Європі рефері вже давно дають коментарі. Але, розумієте, вони будуть не від себе коментувати, а по книжці. Те, що їх змушує Лучі, зомбує їх. Будуть по книжці розповідати. Мовляв, він агресивно зіграв - йому червона.

Він же не скаже, що був накал, що потрібно відчувати матч", - сказав Федорчук.