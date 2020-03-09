Федорчук: Судді скажуть те, що їх змушує і зомбує Лучі

Джерело - sport.ua.
Хавбек Маріуполя Валерій Федорчук хотів би, щоб судді давали коментарі після матчів.
Про це він заявив в ефірі програми Профутбол.
"Здається, в Європі рефері вже давно дають коментарі. Але, розумієте, вони будуть не від себе коментувати, а по книжці. Те, що їх змушує Лучі, зомбує їх. Будуть по книжці розповідати. Мовляв, він агресивно зіграв - йому червона.
Він же не скаже, що був накал, що потрібно відчувати матч", - сказав Федорчук.
Лучано Лучі є головою суддівського комітету України.
Раніше, Дніпро-1 у більшості розгромив Маріуполь у 22 турі УПЛ. У цьому матчі у складі Маріуполя було вилучено трьох гравців.