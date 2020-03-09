Влада Італії хоче призупинити проведення чемпіонату країни з футболу

В Італії зараз не до спортивних заходів

Прем'єр-міністр і міністр спорту Італії вважають, що через поширення коронавірусу варто призупинити проведення чемпіонату країни з футболу.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Італія серед лідерів як за кількістю хворих, так і за кількістю померлих від вірусу, і влада вважає, що тільки радикальні заходи можуть допомогти зупинити хворобу.

Повідомляється, що у вівторок має відбутися зустріч влади з Профспілкою професійних гравців, а також керівництвом чемпіонату Італії. На ній може бути прийнято рішення зупинити проведення чемпіонату, в тому числі на рівні Серії A.

Керівництво Серії A поки що проти таких заходів і виступає за подальше проведення матчів без уболівальників. Минулий тур відбувся за порожніх трибун.

Раніше, власник італійського клубу підхопив коронавірус.

Нагадаємо, Мілан хоче придбати хавбека збірної Аргентини де Пауля.