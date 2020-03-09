УАФ призначила офіційних осіб на матчі 1/4 фіналу Кубку України

Джерело - УАФ.
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 1/4 фіналу Кубку України сезону-2019/2020.
Динамо (Київ) - Олександрія. Київ. НСК Олімпійський. 19.30. Арбітр - Романов В.М. (Дніпро), асистенти арбітра - Шлончак С.М. (Черкаси), Володін В.В. (Херсон), четвертий арбітр - Дердо О.В. (Чорноморськ), спостерігач арбітражу - Швецов В.Б. (Одеса). Арбітр ВАР - Бойко С.М. (Київська обл.), асистент ВАР - Скрипка А.М. (Кропивницький), спостерігач ВАР - Петров В.Д. (Харків). Делегат УАФ - Кучер О.М. (Рівне). Офіцер безпеки УАФ - Дзюбак В.Ф. (Рівне).
Минай - Інгулець (Петрове). Минай. Стадіон Минай. 15.00. Арбітр - Шурман Д.Л. (Київська обл.), асистенти арбітра - Журибіда В.В. (Луцьк), Дебенко І.Б. (Івано-Франківськ), четвертий арбітр - Блавацький Р.А. (Львів), спостерігач арбітражу - Шандор А.А. (Львів). Делегат УАФ - Савчук А.К. (Луцьк) Офіцер безпеки УАФ - Скольбушевський А.Ю. (Луцьк).
Альянс (Липова Долина) - Маріуполь. Суми. Стадіон Ювілейний. 18.00. Арбітр - Пасхал І.Ю. (Херсон), асистенти арбітра - Марулін С.Ю. (Херсонська обл.), Чертоляс М.В. (Херсон), четвертий арбітр - Кривушкін Д.В. (Харків), спостерігач арбітражу - Покідько І.Р. (Полтава). Делегат УАФ - Мармач Ю.О. (Полтава).
12.03.2020
Десна (Чернігів) - Ворскла (Полтава). Чернігів. Стадіон ім. Ю. Гагаріна. 19.00. Арбітр - Арановський Є.А. (Київ), асистенти арбітра - Жуков О.В. (Харків), Куцев В.А. (Київ), четвертий арбітр - Деревінський О.О. (Київ), спостерігач арбітражу - Годулян В.І. (Одеса). Арбітр ВАР - Балакін М.О. (Київська обл.), асистент ВАР - Альохін І.М. (Хмельницький), спостерігач ВАР - Дердо В.Г. (Чорноморськ). Делегат УАФ - Каденко О.В. (Київська обл.).
Раніше, Динамо перемогло Олександрію у 22-му турі УПЛ.
Нагадаємо, визначилися перша і друга шістки УПЛ.