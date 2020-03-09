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Сидорчук: Потрібно, щоб судді давали коментар своїм рішенням

Сьогодні 08:08 448 0
Півзахисник киян вважає, що між футболістами і суддями повинен бути діалог
Сидорчук: Потрібно, щоб судді давали коментар своїм рішенням
#Сидорчук, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук хочу, щоб судді теж говорили, як вони трактують моменти.

Про це він заявив в ефірі програми Профутбол.

"Окремим рядком хочеться сказати про суддівство. Якщо команда-господар не задоволена, і команда, що приїздить, незадоволена, то це говорить про компетенцію судді, правильно? Я не знаю, як трактувати пенальті мій, як трактувати фол в середині поля, коли Буяльського тримають відкрито, не дають жовту картку, це я перше, що одразу згадую… Жовта картка моя на чужій половині поля біля штрафного майданчика… Я не знаю, просто цікаво, щоб судді давали коментар своїм рішенням, бо ми не розуміємо. Ми футболісти. Сьогодні за цей фол дають жовту картку, завтра дають червону картку. Ми маємо розуміти, на якій планеті ми живемо.

Добре, якщо він дає пенальті на мені, трактування, що я позбавляю суперника можливості забити, то це мені ще одна жовта картка має бути? Він не дає, тобто, він не послідовний у своїх рішеннях, правильно? Я хочу, не тільки я, я вважаю, що це буде корисно для всіх клубів, щоб не було нервів за межами поля –  я хочу, щоб судді теж говорили, як вони трактують моменти. Не тільки щоб виступав, там, Лучано Луччі раз на пів року збирав якихось 10 людей. Цікаво, щоб це було в усіх на виду, щоб ми знали, як нам вести боротьбу. Сьогодні він судить так, завтра він судить так. Сьогодні це червона картка, завтра це жовта картка, післязавтра тут немає фолу – ми не знаємо. Тому я вважаю, що між нами має бути діалог", - зазначив Сидорчук.

Раніше, Динамо перемогло Олександрію у 22-му турі УПЛ.

Нагадаємо, визначилися перша і друга шістки УПЛ.

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