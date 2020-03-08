Бетіс сенсаційно переміг мадридський Реал у 27 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 27-го туру іспанської Ла-Ліги Бетіс вдома переміг Реал.
У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами - на гол Сіднея відповів Бензема, який реалізував пенальті. На 82-ій хвилині господарі забили переможний гол.
Реал не скористався можливістю обійти Барселону у турнірній таблиці. Мадридці відстають на два очки від каталонців, які посідають перше місце.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
27 тур, 8 березня
Бетіс - Реал 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 40 Сідней, 1:1 - 45+3 Бензема (пен), 2:1 - 82 Тельйо
Нагадаємо, Мессі приніс Барселоні важку перемогу над Реал Сосьєдадом.
Також, Атлетіко та Севілья розписали мирову.