Бетіс сенсаційно переміг мадридський Реал у 27 турі Ла-Ліги

Мадридці втратили можливість повернутися на вершину таблиці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру іспанської Ла-Ліги Бетіс вдома переміг Реал.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами - на гол Сіднея відповів Бензема, який реалізував пенальті. На 82-ій хвилині господарі забили переможний гол.

Реал не скористався можливістю обійти Барселону у турнірній таблиці. Мадридці відстають на два очки від каталонців, які посідають перше місце.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

27 тур, 8 березня

Бетіс - Реал 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 40 Сідней, 1:1 - 45+3 Бензема (пен), 2:1 - 82 Тельйо

Нагадаємо, Мессі приніс Барселоні важку перемогу над Реал Сосьєдадом.

Також, Атлетіко та Севілья розписали мирову.