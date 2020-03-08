Наставник Вольфсбурга відвідав матч Колос - Шахтар

Гласнер спостерігав за грою гірників

Головного тренера Вольфсбурга Олівера Гласнера у матчі 22-го туру УПЛ Колос - Шахтар (3:4) був вражений ротацією складу, яку використовував Луїш Каштру.

Про це Гласнер заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Ми проводили свій матч в суботу, тому у мене видався вільний день. Я хотів вживу подивитися гру суперника, щоб скласти максимальне враження. Я дуже здивований тією, ротацією, яку провів Шахтар у цьому матчі", - сказав Гласнер.

Перший поєдинок Вольфсбурга і Шахтаря відбудеться 12 березня в Німеччині. Матч-відповідь відбудеться в Харкові 19 березня.